У Відні метро працює, але пасажирів стало на 60% менше

Заходи з обмеження поширення коронавірусу в Австрії наразі не передбачають закриття громадського транспорту, однак обмеження пересування громадян вплинуло на роботу метро Відня, кількість пасажирів якого зменшилася на 60%.

Про це повідомляє власний кореспондент Укрінформу в Австрії.

Згідно з даними "Віденських ліній", на другий день дії обмежень, у вівторок, 17 березня, столичною підземкою скористалися на 60% пасажирів менше, ніж зазвичай.

У середу очікується ще більше зменшення кількості пасажирів 5-гілкового метро Відня, оскільки почне діяти адаптований план руху: інтервал руху поїздів буде за графіком вихідних днів, не буде нічного руху, що раніше відбувалося у п’ятницю та суботу.

Також в громадському транспорті вжито низку заходів для обмеження контактів з водіями та предметами. Двері в метро, трамваї та автобуси, якщо це технічно можливо, тепер відкриваються автоматично, а не натисканням кнопок. Крім того, підхід до водіїв в автобусах обгороджено бар'єрною стрічкою, а передні вхідні двері не використовуються.

Про різке зниження пасажирів повідомила і "Австрійська федеральна залізниця" (ÖBB), яка також продовжує працювати. У понеділок вся залізнична мережа, тобто місцевий та міжміський транспорт, мала на 70% менше пасажирів, ніж зазвичай.

Як повідомляв Укрінформ, з понеділка, 16 березня, в Австрії почав діяти новий пакет заходів, який де-факто перевів Австрію в режим карантину. У країні припинили роботу усі торговельні точки, за винятком продуктових магазинів, аптек, АЗС, пошти, банків та центрів мобільного зв’язку. Також закрилися школи та дитсадки (залишено можливість опіки за дітьми, батьки яких знаходиться на службі, наприклад, поліцейські та лікарі). У церквах припинено відкриті богослужіння.

Введено заборону на зібрання людей на вулиці у кількості більше 5 осіб. Від громадян вимагається перебувати в домашній самоізоляції і виходити з дому лише у 3 випадках: через невідкладну професійну діяльність, за продуктами чи в аптеку, або ж для допомоги іншим людям. Прогулянка вулицею, в разі необхідності, дозволена, однак лише наодинці, або з людьми, з якими є спільне проживання у квартирі. Заборонена робота спортивних та ігрових майданчиків та інших майданчиків громадського використання. За порушень зібрань на вулиці можливий адмінштраф у розмірі до 2180 євро, за порушення заборони щодо використання спортмайданчиків - до 3600 євро.

Станом на 18 березня в Австрії зафіксовано 1471 випадок захворювання на Сovid-19, з яких 351 випадки у Тіролі, 180 у столиці Відні. Три інфіковані коронавірусом людини померли, дев’ять одужали.