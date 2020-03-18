У Киргизстані зареєстрували перші випадки коронавірусу

На території Киргизстану зареєстровано перші випадки зараження коронавірусом - Covid-19 виявили відразу у трьох громадян, які прибули з Саудівської Аравії.

Про це повідомив міністр охорони здоров'я країни Космосбек Чолпонбаєв, передає Радіо Азаттик.

«Вони перебували вдома під наглядом медиків. 16 березня в одного з них, жителя Сузакського району, підвищилася температура. Аналізи підтвердили зараження (коронавірусом - ред.) у нього і ще двох людей», - повідомив він.

За словами Чолпонбаєва, захворювання на коронавірус виявлено в ніч на 18 березня, але троє громадян прибули з Саудівської Аравії ще 12 березня.

Міністр також додав, що наразі всі троє знаходяться в обсервації.

Як повідомляв Укрінформ, загальна кількість випадків коронавірусу Covid-19 у 169 країнах і територіях становить 204 044 осіб.

В Україні лабораторно підтверджено 14 випадків Covid-19, з них 2 летальних.