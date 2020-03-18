У Нідерландах за добу підтвердили 346 випадків коронавірусу, 15 смертей
Про це повідомляє кореспондент Укрінформу в Гаазі з посиланням на Національний інститут охорони здоров’я Нідерландів (RIVM).
“15 пацієнтів померли, виявлено 346 нових хворих. Загалом 2051 хворий і 58 померлих”, - повідомили в Національному інституті охорони здоров’я Нідерландів.
Зазначається, що серед 2051 випадку зараження коронавірусом 485 людей – медпрацівники.
Вік померлих - від 63 до 95 років. Всього 408 людей госпіталізовано.
Як повідомляв Укрінформ, у Нідерландах через коронавірус скасували щорічний пісенний конкурс Євробачення-2020, який цього року мав проходити у Роттердамі.
Судове засідання у справі МН17 має відбутися 23 березня 2020 року о 10:00, але без присутності громадськості та преси. Стежити за судовим процесом усі охочі зможуть через пряму трансляцію.
У Нідерландах закрили школи, садочки, ресторани та кафе. Супермаркети працюватимуть.
Фото: АА