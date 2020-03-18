У Нідерландах за добу підтвердили 346 випадків коронавірусу, 15 смертей

Станом на середину дня 18 березня 2020 загалом у Нідерландах кількість хворих зросла до 2051, померло 58 людей.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу в Гаазі з посиланням на Національний інститут охорони здоров’я Нідерландів (RIVM).

“15 пацієнтів померли, виявлено 346 нових хворих. Загалом 2051 хворий і 58 померлих”, - повідомили в Національному інституті охорони здоров’я Нідерландів.

Зазначається, що серед 2051 випадку зараження коронавірусом 485 людей – медпрацівники.

Вік померлих - від 63 до 95 років. Всього 408 людей госпіталізовано.

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Як повідомляв Укрінформ, у Нідерландах через коронавірус скасували щорічний пісенний конкурс Євробачення-2020, який цього року мав проходити у Роттердамі.

Судове засідання у справі МН17 має відбутися 23 березня 2020 року о 10:00, але без присутності громадськості та преси. Стежити за судовим процесом усі охочі зможуть через пряму трансляцію.

У Нідерландах закрили школи, садочки, ресторани та кафе. Супермаркети працюватимуть.

Фото: АА