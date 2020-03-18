У Німеччині коронавірусом заразився претендент на пост глави ХДС

Один із кандидатів на посаду глави правлячої партії Німеччини, Християнсько-демократичного союзу, Фрідріх Мерц заразився коронавірусом.

Це він підтвердив у своєму Twitter.

«Тест на коронавірус, проведений у неділю, виявився позитивним. Я буду під карантином вдома до кінця наступного тижня. На щастя, у мене лише легкі (до помірних) симптоми, всі зустрічі скасовано. Я чітко дотримуюся вказівок управління охорони здоров’я», - написав Мерц.

Вибори нового глави ХДС мали відбутися на позачерговому з’їзді 25 березня, але їх було перенесено через пандемію Covid-19.

Слід зауважити, що Мерц контактував з дуже великою кількістю людей останнім часом у рамках предвиборчої кампанії.