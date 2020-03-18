Білий дім просить у Конгресу ще майже $46 мільярдів на боротьбу з коронавірусом

Адміністративно-бюджетне управління (OMB) Білого дому подало до Конгресу екстрений запит на виділення додаткових 45,8 мільярда доларів для подолання пандемії коронавірусу.

Про це повідомляє CNN із посиланням на голову Адміністративно-бюджетного управління Рассела Вутта.

«Безпрецедентна мобілізація зусиль адміністрації змусила установи зазнати непередбачуваних витрат. Ці витрати мають покритися за рахунок законодавчих заходів для забезпечення повного оперативного функціоналу», - написав він у листі, який супроводжував поданий запит.

Зазначається, що цей запит значно перевищує 8,3 мільярда доларів екстреного фінансування, виділення якого було схвалено Конгресом лише два тижні тому. Водночас це демонструє, наскільки різко зросли фінансові запити у федеральних відомствах за лічені дні на тлі стрімкого поширення коронавірусу.

Даний запит надійшов у той самий день, коли адміністрація Дональда Трампа представила пропозицію щодо економічного стимулювання на $1 трильйон, який зараз знаходиться на розгляді Конгресу.

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Як повідомляв Укрінформ, станом на ранок 18 березня у світі зафіксовано 198 601 випадок зараження коронавірусом, з них 82 779 осіб одужали, 7 988 померли.