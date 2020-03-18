У Молдові зафіксували першу смерть від коронавірусу

У Молдові від коронавірусу помер перший пацієнт.

Про це поінформувала 18 березня міністр охорони здоров'я, праці та соцзахисту Віоріка Думбревяну, повідомляє NewsMaker.

«У Молдові зафіксовано першу смерть зараженої коронавірусом людини», - йдеться в повідомленні.

Міністр відзначила, що померла - 61-річна жінка. Вона заразилася коронавірусом в Італії й повернулася в Молдову в важкому стані. «Жінка проходила лікування в Республіканській клінічній лікарні. У неї також був високий тиск і діабет другого типу», - відзначила Думбревяну.

У Молдові виявили 30 випадків зараження коронавірусом. У країні ввели надзвичайний стан.

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Як повідомляв Укрінформ із посиланням на дані онлайн-карти поширення Covid-19 від Дослідницького центру системних наук та інженерії Університету Джонса Гопкінса, станом на ранок 18 березня у світі зафіксовано 198 178 випадків зараження коронавірусом, з них 81 960 осіб одужали, 7 954 померли.