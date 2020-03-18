Чеський автомобільний гігант Škoda Auto сьогодні призупинить виробництво

У середу, 18 березня, о 22:00 із заводів Škoda Auto в Чехії виїдуть останні автомобілі.

Про це заявив прем’єр-міністр Чехії Андрей Бабіш, пише "Радіо Свобода".

"До 6 квітня закриються заводи в містах Млада Болеслав, Квасіни та Врхлабі. Рішення зупинити виробництво на три тижні ухвалене для боротьби з епідемією коронавірусу в Чехії. Працівникам заводів виплатять кошти в межах 70-75% місячної зарплатні", - йдеться у повідомленні.

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Віцепрезидент союзу промисловості та транспорту Чехії Ян Рафай висловив сподівання, що зупинка виробництва не буде тривалою.

На заводах Škoda Auto в Чехії працює близько 34 тисяч людей. Досі серед працівників було зареєстровано два випадки захворювання на коронавірус.

До слова, німецький концерн Volkswagen, до якого належить чеська Škoda Auto, також закриває свої філії у Європі.

Як повідомило Міністерство охорони здоров’я Чехії, станом на вечір 17 березня в країні зареєстровано 434 випадки інфікування коронавірусом, троє людей одужали, проведено понад 6 тисяч тестів на COVID-19.

В Україні наразі 14 підтверджених випадків інфікування Covid-19, з них два летальні.