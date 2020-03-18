Уряд Франції залучить €45 мільярдів для підтримки бізнесу

Уряд Франції у зв‘язку з поширенням коронавірусу залучить €45 млрд для підтримки бізнесу, зокрема через відтермінування сплати податкових та соціальних зборів.

Про це заявив міністр економіки Франції Брюно Ле Мер в ефірі радіостанції RTL.

"Уряд залучить негайно 45 мільярдів євро на підтримку компаній та їхніх працівників", - сказав він.

За словами Ле Мера, міністерство прогнозує рецесію національної економіки у 2020 році. "Уряд зараз розраховує на зниження ВВП до 1% за 2020 рік. Зрозуміло, це спад", - сказав міністр, додавши, що невдовзі уряд внесе до парламенту відповідний законопроєкт, аби запобігти негативному зниженню.

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"Боротьба з коронавірусом є економічною та фінансовою війною", - наголосив Брюно Ле Мер.

Раніше він повідомив про створення фонду для підтримки малого бізнесу. «Ми створюємо Фонд солідарності у розмірі 1 млрд євро, щоб допомогти найменшим компаніям, самозайнятим, мікропідприємствам, які втратили понад 70% прибутків за період з березня 2019 року до березня 2020 року. Фонд передбачатиме допомогу на рівні 1500€», - написав він у Twitter.

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Станом на вечір 16 березня у Франції підтверджено 6 633 випадки зараження коронавірусом COVID-19. 148 осіб померли. За добу в країні померло 21 людина та зафіксовано 1210 нових випадків захворювання.