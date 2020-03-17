У Виставковому комплексі Відня спорудили лазарет для хворих на коронавірус

У Виставковому центрі Відня (Messe Wien) споруджено величезний лазарет на 880 ліжок для прийому заражених коронавірусом осіб з легкими симптомами захворювання.

Про це повідомляє австрійський портал Vienna.at.

“Місто Відень є добре підготовленим. Ми вжили всіх заходів, яких ми могли вжити для захисту віденців. У Messe Wien доступні 880 додаткових ліжок. Сподіваюся, що вони нам будуть потрібні якомога довше", - заявив мер Відея Міхаель Людвіг.

Лазарет був зведений протягом декількох днів на 15 тисяч квадратних метрів Зали "А" Виставкового комплексу. Він призначений для інфікованих Covid-19 осіб, у яких спостерігається легкий або середній рівень перебігу захворювання і які не можуть з різних причин перебувати під домашнім карантином.

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Біля кожного ліжка є світильник, тумбочка, що закривається на ключ, розетка, де можна зарядити свій мобільний телефон і таким чином підтримувати зв’язок з родичами. Також на території лазарету є бездротовий доступ до Інтернету. За пацієнтами цілодобово доглядатимуть лікарі, санітари та медсестри у кількості до 1 тис. працівників за зміну.

Станом на ранок 17 березня кількість підтверджених випадків інфікування коронавірусом Covid-19 в Австрії становить 1332. Найбільше інфікованих осіб знаходиться у федеральній землі Тіроль (328), що на півдні країни на кордоні з Італією. У землі Верхня Австрія, що межує з Німеччиною, зафіксовано 231 випадок інфікування. У столиці Відні виявлено 166 заражених вірусом осіб.

Загалом по країні зафіксовано три смерті людей, інфікованих Covid-19. Водночас, одужали вже 9 осіб заражених коронавірусом осіб.