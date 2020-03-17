У Великій Британії заражених коронавірусом вже близько двох тисяч

Кількість підтверджених випадків коронавірусу у Великій Британії протягом доби збільшилася на 407 осіб - на сьогодні тут підтверджено 1950 випадків коронавірусу.

Про це повідомляє Mirror.

"Кількість підтверджених випадків коронавірусу зросла до 1950 - зі збільшенням на 407 пацієнтів, діагностованих протягом останніх 24 годин.

Унаслідок зараження вірусом Covid-19 уже померли щонайменше 56 британців.

Уряд Британії запровадив нові більш жорсткі заходи, щоб спонукати британців уникати поїздок за кордон протягом 30 днів.

Міністр закордонних справ Домінік Рааб заявив, що подорожувальники з Великої Британії зараз стикаються з масштабними обмеженнями в різних країнах.

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"Я прийняв рішення порадити британським громадянам утриматися від нетермінових подорожей по всьому світу протягом 30 днів, звичайно, цей термін може бути переглянуто", - зазначив він.

Як повідомляв Укрінформ, станом на 17 березня у світі зафіксовано понад 189 тисяч інфікованих осіб, з них одужали - понад 80 тисяч осіб, померли понад 7 500.

В Україні 7 підтверджених випадків інфікування Covid-19, з них один летальний на Житомирщині.