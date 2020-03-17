У Великій Британії заражених коронавірусом вже близько двох тисяч
Про це повідомляє Mirror.
"Кількість підтверджених випадків коронавірусу зросла до 1950 - зі збільшенням на 407 пацієнтів, діагностованих протягом останніх 24 годин.
Унаслідок зараження вірусом Covid-19 уже померли щонайменше 56 британців.
Уряд Британії запровадив нові більш жорсткі заходи, щоб спонукати британців уникати поїздок за кордон протягом 30 днів.
Міністр закордонних справ Домінік Рааб заявив, що подорожувальники з Великої Британії зараз стикаються з масштабними обмеженнями в різних країнах.
"Я прийняв рішення порадити британським громадянам утриматися від нетермінових подорожей по всьому світу протягом 30 днів, звичайно, цей термін може бути переглянуто", - зазначив він.
Як повідомляв Укрінформ, станом на 17 березня у світі зафіксовано понад 189 тисяч інфікованих осіб, з них одужали - понад 80 тисяч осіб, померли понад 7 500.
В Україні 7 підтверджених випадків інфікування Covid-19, з них один летальний на Житомирщині.