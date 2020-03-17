Молдова запровадила надзвичайний стан

Влада Молдови запровадила надзвичайний стан на 60 днів у зв’язку з епідемією коронавірусу.

Про це інформує NewsMaker.

"Парламент заслухав доповідь голови уряду Іона Кику, який розповів про антикризові заходи держави під час режиму надзвичайного стану та проголосував за запровадження у Молдові НС", - йдеться у повідомленні.

"Держава не зможе покрити кожну втрату та наслідок, але зараз ми всі повинні бути єдині та вирішувати проблеми разом", - заявив голова уряду Молдови.

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Кіку також пояснив, що надзвичайний стан вирішили запровадити на 60 днів, оскільки епідеміологічний прогноз для Європи наразі песимістичний.

"Я буду радий прийти за тиждень та попросити скасувати НС, якщо це буде можливо", — заявив Кіку.

На сьогодні в Молдові зафіксовано 29 випадків зараження коронавірусом.

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Як повідомляв Укрінформ, станом на 17 березня у світі зафіксовано понад 189 тисяч інфікованих осіб, з них одужали - понад 80 тисяч осіб, померли понад 7 500.

В Україні 7 підтверджених випадків інфікування Covid-19, з них один летальний на Житомирщині.