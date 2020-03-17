У Нідерландах за добу від коронавірусу померло 19 осіб

У Нідерландах за останню добу підтверджено 292 нових випадків коронавірусу, а 19 людей померли.

Такі дані оприлюднив Національний інститут охорони здоров’я Нідерландів (RIVM).

"19 пацієнтів померли, виявлено 292 нових хворих. Загалом 1705 хворих і 43 померлих", - повідомили в Національному інституті охорони здоров’я Нідерландів.

Зазначається, що серед 1705 хворих з коронавірусом 389 людей – медпрацівники.

У Нідерландах через коронавірус закрили школи, садочки, ресторани та кафе. Про таке рішення оголосили Міністерство охорони здоров’я Нідерландів та Міністерством освіти країни. Діятиме цей захід до 6 квітня.

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Влада країни закликає не панікувати і не скуповувувати продукти харчування - супермаркети працюватимуть.

Як повідомляв Укрінформ, станом на 17 березня у світі зафіксовано понад 188 тисяч інфікованих Covid-19 осіб, з них одужали понад 80 тисяч осіб, померли – 7510.

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В Україні 7 підтверджених випадків інфікування Covid-19, з них один летальний на Житомирщині. У Чернівцях померла жінка, в якої підозрювали коронавірус, але факт захворювання не підтверджено.