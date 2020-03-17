У Нідерландах за добу від коронавірусу померло 19 осіб
Такі дані оприлюднив Національний інститут охорони здоров’я Нідерландів (RIVM).
"19 пацієнтів померли, виявлено 292 нових хворих. Загалом 1705 хворих і 43 померлих", - повідомили в Національному інституті охорони здоров’я Нідерландів.
Зазначається, що серед 1705 хворих з коронавірусом 389 людей – медпрацівники.
У Нідерландах через коронавірус закрили школи, садочки, ресторани та кафе. Про таке рішення оголосили Міністерство охорони здоров’я Нідерландів та Міністерством освіти країни. Діятиме цей захід до 6 квітня.
Влада країни закликає не панікувати і не скуповувувати продукти харчування - супермаркети працюватимуть.
Як повідомляв Укрінформ, станом на 17 березня у світі зафіксовано понад 188 тисяч інфікованих Covid-19 осіб, з них одужали понад 80 тисяч осіб, померли – 7510.
В Україні 7 підтверджених випадків інфікування Covid-19, з них один летальний на Житомирщині. У Чернівцях померла жінка, в якої підозрювали коронавірус, але факт захворювання не підтверджено.