Чилі та Перу також закривають кордони
Про це пише Buenos Aires Times.
"Чилі та Перу оголосили про повне закриття своїх кордонів у понеділок, тоді як найбільша авіакомпанія Латинської Америки скорочує діяльність на 70 відсотків, оскільки регіон намагається боротися з пандемією коронавірусу", - йдеться у повідомленні.
Станом на сьогодні у країнах Латинської Америки зареєстрували понад 800 випадків коронавірусу та сім смертей унаслідок захворювання.
"Ми вирішили закрити наземні, морські та повітряні кордони для транзиту іноземців", - заявив президент Чилі Себастьян Пінера.
Повідомлення надійшло на тлі того, як у Чилі у понеділок зросла вдвічі кількість підтверджених випадків коронавірусу до 155 осіб.
Президент Перу Мартін Віскарра оголосив двотижневий карантин, починаючи сьогодні, з опівночі.
Інші країни регіону: Аргентина, Бразилія, Уругвай та Парагвай повідомили про часткове закриття власних кордонів, тоді як у Парагваї навіть запровадили нічну комендантську годину.
Як повідомляв Укрінформ, станом на 17 березня у світі зафіксовано понад 189 тисяч інфікованих осіб, з них одужали - понад 80 тисяч осіб, померли понад 7 500.
В Україні 7 підтверджених випадків інфікування Covid-19, з них один летальний на Житомирщині.