Чилі та Перу також закривають кордони

Чилі та Перу закривають кордони для іноземців, з метою обмежити поширення коронавірусу на континенті.

Про це пише Buenos Aires Times.

"Чилі та Перу оголосили про повне закриття своїх кордонів у понеділок, тоді як найбільша авіакомпанія Латинської Америки скорочує діяльність на 70 відсотків, оскільки регіон намагається боротися з пандемією коронавірусу", - йдеться у повідомленні.

Станом на сьогодні у країнах Латинської Америки зареєстрували понад 800 випадків коронавірусу та сім смертей унаслідок захворювання.

"Ми вирішили закрити наземні, морські та повітряні кордони для транзиту іноземців", - заявив президент Чилі Себастьян Пінера.

Читайте також: Угорщина закрила кордони для іноземців

Повідомлення надійшло на тлі того, як у Чилі у понеділок зросла вдвічі кількість підтверджених випадків коронавірусу до 155 осіб.

Президент Перу Мартін Віскарра оголосив двотижневий карантин, починаючи сьогодні, з опівночі.

Інші країни регіону: Аргентина, Бразилія, Уругвай та Парагвай повідомили про часткове закриття власних кордонів, тоді як у Парагваї навіть запровадили нічну комендантську годину.

Як повідомляв Укрінформ, станом на 17 березня у світі зафіксовано понад 189 тисяч інфікованих осіб, з них одужали - понад 80 тисяч осіб, померли понад 7 500.

В Україні 7 підтверджених випадків інфікування Covid-19, з них один летальний на Житомирщині.