В Індії позначатимуть штампом усіх, кого відправили на карантин

В Індійському штаті Махараштра, де зареєстровано найбільшу кількість випадків коронавірусу в країні, всім відправленим на карантин жителям ставитимуть спеціальний штамп на зап'ясті.

Про це повідомляє NDTV.

«Влада штату Махараштра... ставитиме штампи всім тим, кого відправили на домашній карантин на тлі паніки через пандемію», - йдеться у повідомленні.

За словами міністра охорони здоров'я Раджеша Топе, на лівій руці тих, хто перебуває під домашнім карантином, буде проставлена ​​печатка, яка не змиватиметься протягом двох тижнів, щоб їх було легше ідентифікувати.

Таке рішення уряд назвав запобіжним заходом після того, як в штаті були виявлені 39 випадків Covid-19 і близько семи пацієнтів втекли з лікувальних центрів в останні кілька днів.

Увечері в понеділок муніципальний комісар Мумбаї Правін Пардеші видав розпорядження всім посадовим особам, які мають відношення до лікарень та аеропортів, ставити штампи на лівому зап'ясті тих людей, кого відправили на домашній карантин.

Фото: Twitter / MYBMC