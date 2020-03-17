Росія до травня закрила кордони для іноземців

Росія з 00:00 18 березня тимчасово припиняє пропуск на свою територію іноземців та осіб без громадянства.

Про це повідомляє Держприкордонслужба України.

"З 00:00 18 березня 2020 року Росія тимчасово припиняє пропуск на свою територію іноземців та осіб без громадянства", - йдеться у повідомленні.

Водночас зазначається, що обмеження тимчасового в’їзду в РФ країну не стосується акредитованих або призначених співробітників дипломатичних представництв та консульських установ іноземних держав у Російській Федерації, міжнародних організацій і їх представництв, інших офіційних представництв іноземних держав, розташованих на території РФ, а також членів сімей зазначених осіб.

Крім того, обмеження не стосуються водіїв автомобілів міжнародного автомобільного сполучення, екіпажів повітряних, морських і річкових суден, поїзних і локомотивних бригад міжнародного залізничного сполучення, членів офіційних делегацій та осіб, які мають дипломатичні, службові, звичайні приватні візи, видані в зв'язку зі смертю близького родича, осіб, які постійно проживають на території Російської Федерації, а також осіб, які прямують транзитом через повітряні пункти пропуску.

На сьогодні на українсько-російському кордоні функціонує 9 автомобільних пунктів пропуску: «Чугунівка», «Плетенівка», «Гоптівка» (Харківська область), «Велика Писарівка», «Юнаківка», «Бачівськ» , (Сумська область), «Грем‘яч», «Сеньківка» (Чернігівська область), «Катеринівка» (Луганська область),

Пропуск пішоходів не здійснюється.

РНБО рекомендує громадянам України утриматися від виїзду за кордон.

Як повідомлялося, голова Уряду РФ, Михайло Мішустін, поінформував глав урядів країн СНД, що для гарантування безпеки держави, захисту здоров'я населення і непоширення коронавірусної інфекції відповідно до російського законодавства і положень відповідних міжнародних договорів Російської Федерації прийнято рішення з 00:00 хвилин за місцевим часом 18 березня 2020 року до 00:00 за місцевим часом 1 травня 2020 року тимчасово обмежити в'їзд до РФ іноземних громадян і осіб без громадянства.

У Росії офіційно оголошено про 93 інфікованих коронавірусом.