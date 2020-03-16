У Нідерландах кількість хворих зросла до 1413, четверо померлих

У Нідерландах за останню добу підтверджено 278 нових випадків коронавірусу, 4 людини померли.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу в Гаазі з посиланням на Національний інститут охорони здоров’я Нідерландів (RIVM).

“Четверо пацієнтів померли, виявлено 278 нових хворих. Загалом 1413 хворих і 24 померлих”, - повідомили в Національному інституті охорони здоров’я Нідерландів.

Зазначається, що середній вік померлих - 79 років. Наймолодшій людині, яка померла від коронавірусу, було 59 років, найстаршій - 94 роки.

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Як повідомляв Укрінформ, у Нідерландах через коронавірус закрили школи, садочки, ресторани та кофішопи (заклади, що мають дозвіл на публічний продаж конопель і продукції з неї). Про таке рішення оголосили Міністерство охорони здоров’я Нідерландів та Міністерством освіти країни. Діятиме воно до 6 квітня 2020 року.

Влада країни закликає не панікувати і не скуповувати харчові продукти. Супермаркети працюватимуть.