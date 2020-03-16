У Британії прогнозують епідемію до весни 2021 року і майже вісім мільйонів хворих

Епідемія Covid-19 у Великій Британії вируватиме до весни 2021 року та може призвести до госпіталізації 7,9 млн осіб.

Про це повідомляє The Guardian із посиланням на секретний звіт для високопосадовців британської Національної служби охорони здоров'я (NHS).

«Епідемія коронавірусу на території Об’єднаного Королівства триватиме до наступної весни і може спричинити госпіталізацію до 7,9 млн людей. А загалом 80% населення може бути інфікованим Covid-19 упродовж наступних 12 місяців», - йдеться в повідомленні.

Професор Кріс Вітт, головний медичний радник уряду, раніше назвав цю цифру як найгірший сценарій і припустив, що реальне число виявиться меншим. Проте звіт прояснює, що чотирьох з п'яти громадян «очікує» зараження вірусом.

У документі також повідомляється, що приблизно 500 тис. з 5 млн осіб, які вважаються життєво важливими, оскільки працюють «в основних службах і критично важливій інфраструктурі», можуть захворіти в будь-який час упродовж місячного піку епідемії. У ці 5 млн входять 1 млн співробітників NHS і 1,5 млн осіб у сфері соціальної допомоги.

Документ також вказує, що Служба охорони здоров'я не може впоратися з великою кількістю людей з симптомами, яких необхідно перевірити, тому що лабораторії знаходяться «під значним тиском».

Відтепер тільки важко хворі, які вже знаходяться в лікарні, і люди в будинках для людей похилого віку та в'язницях, де був виявлений коронавірус, будуть проходити тестування.

Служби тестування знаходяться в такому напруженні, що навіть співробітників NHS не перевірятимуть, не дивлячись на їх роль і ризик передачі вірусу пацієнтам.

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Цей прогноз був складений групою із забезпечення готовності і реагування в надзвичайних ситуаціях і схвалений як достовірний доктором Сьюзан Хопкінс, провідною посадовою особою, що займається спалахом у Британії. Він був переданий керівникам лікарень і старшим лікарям в Національній службі охорони здоров'я.

Як відомо, станом на понеділок кількість інфікованих коронавірусом у Великій Британії сягає 1391 особи, а число померлих – 35.

Фото: Christopher Furlong/Getty Images