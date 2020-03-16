В Іспанії коронавірус за добу забрав майже 100 життів

В Іспанії коронавірус за добу забрав майже 100 життів

Укрінформ
Кількість померлих унаслідок епідемії коронавірусу в Іспанії протягом останньої доби збільшилася на 92 особи - до 288.

Про це інформує La Vanguardia.

"В Іспанії зафіксовано 1700 нових випадків коронавірусу протягом останніх 24 годин, що збільшує число підтверджених захворювань до 7753. Загальна кількість летальних випадків становить 288", - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, у столиці країни Мадриді підтверджено 3544 факти коронавірусу.

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Станом на попередню добу повідомлялося про 196 летальних випадків внаслідок зараження коронавірусом.

Як повідомляв Укрінформ, 11 березня ВООЗ офіційно оголосила глобальну пандемію Covid-19.

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