У Бельгії 197 нових випадків коронавірусу

У Бельгії було виявлено 197 нових випадків захворювання на Covod-19, кількість людей із підтвердженим діагнозом вже зросла до 886 осіб.

Про це з посиланням на Федеральне міністерство з охорони здоров’я повідомляє бельгійське видання The Brussels Times.

«З вчорашнього дня підтверджено 197 нових випадків коронавірусу (Covid-19), загальна кількість інфікованих сягнула 886 осіб. 137 підтверджених випадків зареєстровані у Фландрії, 28 – у Валлонії, ще 27 – у Брюсселі. Загальна кількість померлих залишається незмінною – 4 особи», - йдеться у публікації.

За інформацією міністерства, 136 людей госпіталізовані, 33 пацієнти знаходяться на штучній вентиляції легень або отримують кисень. У бельгійському місті Шарлеруа до апарату штучної вентиляції легень був підключений 70-річний лікар.

Між тим, за повідомленням бельгійського видання RTL, певна частина громадян країни безвідповідально ставляться до власного здоров’я та здоров’я оточуючих. Минулої суботи велика кількість бельгійців, кілька тисяч, були помічені у барах і ресторанах сусідніх Нідерландів та Люксембургу, які також охоплені епідемією, але поки на введені обмеження на роботу таких закладів.

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Мер бельгійського міста Кнокке Леопольд Ліппенс (Léopold Lippens) у прямому ефірі місцевому телебаченню назвав цю ситуацію «неймовірно скандальною», оскільки з близько 10 тисяч бельгійців, які відвідали бари й ресторани у Нідерландах, жоден думав про ризик принести хворобу до себе додому. «Це дуже недалекі люди. Вони просто не усвідомлюють, наскільки серйозним є ризик. Важливо зупинити цю брудну справу» - зазначив мер міста.

Фото: АА