У Баварії відбуваються місцеві вибори

У розпал пандемії коронавірусу в німецькій федеральній землі Баварія у неділю обирають окружні, міські та місцеві ради, а також мерів і їхніх заступників.

Про це повідомляє DW.

"У неділю, 15 березня, у німецькій федеральній землі Баварія відбуваються місцеві вибори - баварці обирають окружні, міські та місцеві ради, а також мерів своїх населених пунктів та їхніх заступників", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що загалом у Баварії відбувається близько 4000 тисяч виборів, на яких буде визначено долю майже 40 тисяч мандатів. Перші результати очікуються вже ввечері неділі, а решта - протягом найближчих декількох днів.

З особливою напругою очікуються підсумки голосування на посади мерів у 24 містах землі, зокрема, Мюнхені, Нюрнбергу та Аугсбургу. Очікується, що у багатьох з них переможець визначиться лише після другого туру виборів, який в разі, якщо жоден з кандидатів не набере 50 відсотків голосів, має відбутися 29 березня.

Вибори у Баварії відбуваються на тлі стрімкого розповсюдження нового коронавірусу, що викликає хворобу COVID-19. При цьому Баварія належить до федеральних земель, де коронавірус завдав найбільшої шкоди. А прямо у день голосування стало відомо про смерть 86-річної жінки в домі для літніх людей у баварському місті Вюрцбурзі. Таким чином загальна кількість жертв коронавірусу у федеральній землі сягла двох осіб. Загалом у Німеччині станом на неділю, 15 березня, внаслідок COVID-19 померли 9 осіб.

Мер Мюнхена Дітер Райтер звернувся до мешканців міста із закликом прийти на виборчі дільниці попри побоювання заразитися вірусом. Він заявив, що місця для голосування обладнані умивальниками та мають достатньо мила для дезінфекції рук до та після голосування. А в Аугсбурзі місцева влада закликала громадян брати з собою свої власні ручки, але також заявила про наявність на дільницях достатньої кількості засобів дезінфекції.

фото: DPA