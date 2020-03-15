У Трампа коронавірусу не виявили

За словами особистого лікаря президента США Дональда Трампа, результати аналізу Трампа на коронавірус виявилися негативними.

Про це повідомляє DW.

"Сьогодні ввечері я отримав підтвердження, що тест виявився негативним", - заявив лікар.

Він додав, що у президента США також весь цей час були відсутні будь-які симптоми захворювання COVID-19.

Як повідомляв Укрінформ, у суботу президент США підтвердив, що здав тест на коронавірус, результати якого будуть відомі найближчим часом. Трамп, за його словами, прийняв таке рішення, "бо ЗМІ втратили розум".

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Останнім часом президент США мав декілька контактів з людьми, у яких підтвердився позитивний тест на коронавірус.

За останніми даними онлайн-карти поширення Covid-19 від Дослідницького центру системних наук та інженерії Університету Джонса Гопкінса, у світі підтверджено 156 396 випадків коронавірусу. Найбільша кількість заражених – у Китаї (80 995), Італії (21 157), Ірані (12 729), Південній Кореї (8 086), Іспанії (6 391). Зафіксовано 5 833 смертей від коронавірусної хвороби. Одужали 73 968 людей.

11 березня ВООЗ офіційно оголосила глобальну пандемію коронавірусу COVID-19.