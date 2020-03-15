У Трампа коронавірусу не виявили
Про це повідомляє DW.
"Сьогодні ввечері я отримав підтвердження, що тест виявився негативним", - заявив лікар.
Він додав, що у президента США також весь цей час були відсутні будь-які симптоми захворювання COVID-19.
Як повідомляв Укрінформ, у суботу президент США підтвердив, що здав тест на коронавірус, результати якого будуть відомі найближчим часом. Трамп, за його словами, прийняв таке рішення, "бо ЗМІ втратили розум".
Останнім часом президент США мав декілька контактів з людьми, у яких підтвердився позитивний тест на коронавірус.
За останніми даними онлайн-карти поширення Covid-19 від Дослідницького центру системних наук та інженерії Університету Джонса Гопкінса, у світі підтверджено 156 396 випадків коронавірусу. Найбільша кількість заражених – у Китаї (80 995), Італії (21 157), Ірані (12 729), Південній Кореї (8 086), Іспанії (6 391). Зафіксовано 5 833 смертей від коронавірусної хвороби. Одужали 73 968 людей.
11 березня ВООЗ офіційно оголосила глобальну пандемію коронавірусу COVID-19.