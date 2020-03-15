Туреччина ввела заборону на в’їзд ще з дев’яти країн

Туреччина заборонила в’їзд на свою територію громадян з Німеччини, Іспанії, Франції, Австрії, Норвегії, Данії, Швеції, Бельгії та Нідерландів.

Відповідна директива була підписана міністром внутрішніх справ Туреччини Сулейманом Сойду, повідомляє власний кореспондент Укрінформу в Анкарі.

«В'їзд з Німеччини, Іспанії, Франції, Австрії, Норвегії, Данії, Швеції, Бельгії та Нідерландів, починаючи з 08.00 14 березня зупинені через усі прикордонні контрольно-пропускні пункти», - йдеться у директиві МВС.

У документі зазначається, що заборона буде діяти до 17 квітня й стосується громадян третіх країн, які за останні 14 днів відвідували дев’ять перерахованих вище країн.

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Окрім того, введено обмеження для кораблів, які прибувають у турецькі порти. Усі вони мають повідомляти про останні 10 портів перебування. У разі відвідання портів із «заборонного» списку, будуть вживатися заходи для запобігання можливого поширення з них коронавірусу.

Раніше до переліку країн, з яких було заборонено в’їзд, увійшли Китай, Іран, Ірак, Південна Корея та Італія.

Як відомо, наразі в Туреччині підтверджено 5 випадків зараження коронавірусом.