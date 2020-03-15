Нідерланди обіцяють податкові пільги бізнесу, який постраждав від коронавірусу

У Нідерландах запровадили низку заходів, покликаних обмежити розповсюдження коронавірусу, тим часом Посольство України в цій державі заявило про перехід на спеціальний режим прийому громадян.

До 31 березня у країні будуть закриті музеї, не працюватимуть більшість кафе та ресторанів, скасовано концерти, виставки, служби у церквах, повідомляє кореспондент Укрінформу в Гаазі.

Забороняються зібрання чисельністю понад 100 осіб. Зокрема, у кінотеатрах на один сеанс не продаватимуть більше сотні квитків.

Також влада Нідерландів заявила про намір надати податкові пільги підприємцям, які постраждали через коронавірус. Йдеться, зокрема, про такі галузі як туризм та торгівля. Для цього бізнесу терміни виплат перенесуть на рік, податки для багатьох можуть бути скасовані.

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Окрім того, на спеціальний режим прийому громадян з 14 березня перейшло Посольство України в Нідерландах.

“У зв'язку зі стрімким поширенням коронавірусу у світі, у т.ч. на території Королівства Нідерланди, з метою забезпечення особистої безпеки відвідувачів установи та співробітників Посольства України в Королівстві Нідерланди, які залучені до прийому громадян, за розпорядженням МЗС України починаючи з 14 березня 2020 року установа переходить на спеціальний режим прийому громадян”, - повідомляє у Facebook консульський підрозділ посольства.

Зазначається, що упродовж 14-20 березня загальний прийом громадян не здійснюватиметься. Консульське обслуговування в екстрених ситуаціях проводитиметься виключно за попереднім записом і тільки в невідкладних випадках.

У разі захворювання на коронавірусну інфекцію громадян України просять невідкладно інформувати посольство.

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Як повідомляв Укрінформ, у Нідерландах кількість хворих зросла до 804, десять осіб померли.

11 березня ВООЗ офіційно оголосила коронавірус COVID-19 глобальною пандемією.