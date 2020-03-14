Шість нових випадків коронавірусу зафіксували в Естонії

Станом на вечір суботи загальна кількість заражених коронавірусом в Естонії зросла до 115 осіб. Шість останніх випадків зараження в країні - в місті Пярну.

Про це повідомляє портал національного телерадіомовлення ERR.

«Станом на 18:15 14 березня було виявлено шість нових випадків зараження коронавірусом. Всі заражені з Пярну. Загальна кількість заражених по всій Естонії збільшилася до 115 осіб», - йдеться в повідомленні.

Уточнюється, що наразі аналізуються ще кілька проб на коронавірус. Результати будуть повідомлені департаментом охорони здоров'я країни вранці 15 березня.

У зв'язку зі спалахом коронавірусу уряд Естонії вирішив оголосити надзвичайний стан, який, за попередніми даними, діятиме до 1 травня.

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Заборонено масові заходи, наказано закрити спортивні зали, спортивні клуби, тренажерні зали, СПА, басейни, водні центри, денні центри та дитячі ігрові кімнати.

Згідно з останніми даними, в світі підтверджено 153 503 випадки коронавірусу. Найбільша кількість заражених - у Китаї (80 976), Італії (21 157), Ірані (12 729), Південній Кореї (8 086), Іспанії (6 023). Зафіксовано 5 614 смертей від коронавірусної хвороби. Одужали 72 060 осіб.

11 березня ВООЗ офіційно оголосила коронавірус Covid-19 глобальної пандемією.

Фото: АА