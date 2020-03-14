У Румунії на тлі коронавірусу новий уряд затвердили у "турборежимі"
Про це повідомляє Emerging Europe.
"За надзвичайних обставин парламент Румунії проголосував за ухвалення рішення щодо призначення нового складу уряду на чолі з лідером Ліберальної партії Людовиком Орбаном", - йдеться у повідомленні.
Новий кабінет було схвалено більшістю голосів, уряд отримав підтримку більшості парламентських партій Румунії.
Людовик Орбан виконував обов'язки голови уряду з обмеженими повноваженнями з 5 лютого, коли його попередник отримав вотум недовіри парламенту. Однак Орбан не міг видавати укази щодо надзвичайних ситуацій, що може стати необхідним зараз, оскільки кількість людей у країні, заражених новим коронавірусом Covid-19, наразі становить 102 та продовжує збільшуватися.
13 березня депутат правлячої партії Румунії пройшов позитивний тест на вірус, змусивши багатьох міністрів та самого Орбана до карантину. Прем'єр-міністр після того пройшов тест з негативним результатом.
Як повідомлялося 11 березня ВООЗ офіційно оголосила коронавірус Covid-19 глобальною пандемією.
Фото: zf.ro