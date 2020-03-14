У Румунії на тлі коронавірусу новий уряд затвердили у "турборежимі"

Румунські парламентарії затвердили новий склад уряду на чолі з Людовиком Орбаном, відклавши політичні розбіжності, щоб дати виконавчій владі достатні повноваження щодо запобігання розповсюдженню епідемії коронавірусу.

Про це повідомляє Emerging Europe.

"За надзвичайних обставин парламент Румунії проголосував за ухвалення рішення щодо призначення нового складу уряду на чолі з лідером Ліберальної партії Людовиком Орбаном", - йдеться у повідомленні.

Новий кабінет було схвалено більшістю голосів, уряд отримав підтримку більшості парламентських партій Румунії.

Людовик Орбан виконував обов'язки голови уряду з обмеженими повноваженнями з 5 лютого, коли його попередник отримав вотум недовіри парламенту. Однак Орбан не міг видавати укази щодо надзвичайних ситуацій, що може стати необхідним зараз, оскільки кількість людей у країні, заражених новим коронавірусом Covid-19, наразі становить 102 та продовжує збільшуватися.

13 березня депутат правлячої партії Румунії пройшов позитивний тест на вірус, змусивши багатьох міністрів та самого Орбана до карантину. Прем'єр-міністр після того пройшов тест з негативним результатом.

Як повідомлялося 11 березня ВООЗ офіційно оголосила коронавірус Covid-19 глобальною пандемією.

Фото: zf.ro