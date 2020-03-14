На коронавірус у світі хворіють понад 145 тисяч осіб, одужали 71,7 тисячі

Cтаном на ранок 14 березня по всьому світу коронавірусом заразилися 145 374 особи, загинули 5429, одужали - 71 694.

Про це свідчать дані онлайн-карти поширення Covid-19 від Дослідницького центру системних наук та інженерії Університету Джонса Хопкінса.

Зокрема, в Китаї хворіє майже 81 тисяча осіб,

В Італії на коронавірус хворіють 17660 осіб, померли 1266 осіб, одужали - 1439.

В Ірані зареєстровано 11 364 випадки зараження, 514 осіб померли, 2959 - одужали.

У Південній Кореї коронавірусом заразилися 8086 осіб, з них 72 особи померли, а 510 одужали.

В Іспанії зареєстровані 5232 хворих, Німеччині - 3675, а у Франції - 3667.

У США наразі інфіковані 2174 особи.

В Україні підтверджено три випадки зараження коронавірусом, один із них летальний — 13 березня від коронавірусу померла 71-річна пацієнтка з Радомишля на Житомирщині.

Фото: АА