У Нідерландах через коронавірус лікарі відкладають нетермінові операції

Нідерландські лікарі відкладають нетермінові операції у зв'язку із поширенням коронавірусу.

Про це повідомляє NU.nl.

“Нетермінові операції (лікарі - ред.) відкладають, щоб не було загрози дефіциту захисних засобів, таких як, наприклад, спеціальні маски”, - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що у такий спосіб також можна забезпечити більше лікарняних ліжок для хворих на коронавірус.

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Як повідомляв Укрінформ, у Нідерландах кількість заражених коронавірусом зросла до 804, з них десятеро померло.

Спалах нового коронавірусу (Covid-19) було зафіксовано наприкінці грудня 2019 року в найбільш густонаселеному місті Центрального Китаю - 12-мільйонному Вухані.

11 березня Всесвітня організація охорони здоров'я оголосила пандемію коронавірусу.

За даними онлайн-карти поширення Covid-19 від Дослідницького центру системних наук та інженерії Університету Джонса Гопкінса, у світі коронавірусом заразилося 137 387 людей, загинуло 5 088, одужало 69 779 особи.

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В Україні підтверджено три випадки зараження коронавірусом. Окрім померлої жінки з Житомирщини, хворобу виявили у двох чоловіків із Чернівців. В країні запроваджено карантин та обмежувальні заходи до 3 квітня 2020 року, а також за 48 годин буде закрито на два тижні кордон для іноземців.