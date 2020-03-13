У Британії перенесли місцеві вибори

Місцеві вибори на території Великої Британії були перенесені в зв’язку з поширенням вірусу Cоvid-19.

Про це повідомляє BBC.

«Місцеві вибори та вибори мерів у Англії будуть перенесені на рік – до травня 2021-го – через епідемію коронавірусу», - йдеться в повідомленні.

В уряді Великої Британії прийняли таке рішення, оскільки вважають, що проводити ці вибори у травні було б величезним ризиком.

Як відомо, загальна кількість підтверджених випадків захворювання на коронавірус у Великій Британії зросла до 798.

Представники Міністерства охорони здоров'я заявили, що, на їхню думку, фактичне число інфікованих може становити від 5000 до 10 000 осіб.

Загальна кількість померлих в країні в результаті коронавірусу становить 10 осіб.