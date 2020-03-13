ЄС продовжив санкції проти Росії

Рада ЄС із внутрішніх справ, засідання якої відбулося у п’ятницю в Брюсселі, вирішила продовжити на наступні 6 місяців санкції проти Російської Федерації за дії, що підривають територіальну цілісність, суверенітет та незалежність України.

Відповідне повідомлення оприлюднене на сайті Європейської Ради.

«Рада ЄС сьогодні вирішила, що поточні санкції у зв’язку з діями, що підривають або загрожують територіальній цілісності України, її суверенітету та незалежності, мають бути продовжені на наступні 6 місяців - до 15 вересня 2020 року», - йдеться у повідомленні.

Ці обмежувальні заходи передбачають не лише заморожування активів, але також заборону на надання будь-яких фондів або економічних ресурсів особам, що включені до санкційного списку. Наразі такі заходи застосовуються до 175 осіб та 44 установ, при тому, що дві персони виключені із списку у зв’язку зі смертю.

Інші заходи ЄС у відповідь на кризу в Україні включають: економічні санкції, які спрямовані на специфічні сектори російської економіки, та є чинними до 31 липня 2020 року; обмежувальні заходи у відповідь на незаконну анексію Криму і Севастополя, які обмежені територією Криму і Севастополя та є чинними до 23 червня 2020 року.

Ці правові акти були оприлюднені в Офіційному журналі ЄС 13 березня 2020 року.