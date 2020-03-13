У Росії зафіксували ще 11 заражених коронавірусом

У Російській Федерації за добу зареєстрували 11 нових випадків зараження коронавірусною інфекцією.

Про це повідомляє портал Meduza з посиланням на всеросійський оперативний штаб.

«Вірус SARS-CoV-2 виявили у п'яти осіб у Москві, трьох - у Петербурзі, по одній людині захворіли в Московській і Ленінградській областях, а також у Пермському краї. Всіх хворих ізолювали в інфекційних боксах», - йдеться у повідомленні.

Більшість хворих в останні два тижні відвідували інші країни - Італію, Францію та Австрію. Ще одна людина заразилася коронавірусом після контакту з інфікованим.

Загалом станом на 13 березня коронавірус в РФ виявили у 45 осіб: у 42 росіян, двох громадян Китаю і громадянина Італії. МОЗ раніше повідомило, що восьмеро осіб, у тому числі всі іноземці, одужали і виписані з лікарень.

За останніми даними, у більше ніж 100 країнах світу коронавірусною інфекцією заразилися 134,5 тисячі осіб. Видужало більш як 70 тисяч осіб, померло близько п'яти тисяч осіб.

Фото: AA