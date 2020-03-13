У Болгарії запроваджують надзвичайний стан через коронавірус

Уряд Болгарії оголосив про запровадження надзвичайного стану у країні терміном на 30 днів через коронавірус.

Про це повідомляє Bloomberg.

«Болгарія оголосила надзвичайний стан, надавши уряду надзвичайні повноваження після того, як кількість випадків коронавірусу в країні зросла втричі за добу», - йдеться у повідомленні.

Таким чином, країна долучилася до Словаччини, Чехії, Угорщини, Латвії, Естонії та інших у цьому рішенні.

За інформацією міністерства охорони здоров'я, у Болгарії зафіксовано 23 підтверджені випадки зараження вірусом, в тому числі один летальний.

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Прем'єр-міністр Болгарії Бойко Борисов домагається права залучати поліцію для затримання пацієнтів, які зарано виходять з карантину (після того як це зробили 14 осіб).

За даними онлайн-карти поширення Covid-19 від Дослідницького центру системних наук та інженерії Університету Джонса Хопкінса, станом на ранок 13 березня в світі коронавірусом заразилися 128 392 особи, померло 4728, одужали 69 607 осіб.

В Україні підтверджено три випадки коронавірусу: два в Чернівецькій області та один - у Житомирській.