Хроніки коронавірусу: порожні вулиці Рима

В Італії зафіксована рекордна кількість смертей від коронавірусу.

Уряд Італії запровадив суворі карантинні заходи, що мають стримати поширення коронавірусу.

На всій території країни заборонені публічні зібрання. Крім того, закриті усі ресторани та магазини, окрім продуктових та аптек.

Урядове рішення було ухвалене після того, як в Італії була зафіксована рекордна кількість смертей від коронавірусу.

Порожні вулиці Рима / Фото: АА

Як повідомлялося, загалом у світі підтверджено 127 863 випадки коронавірусу, смертей - 4 718, видужали - 68 310 осіб.

Фото: АА