Німецький міністр розкритикував Трампа через перекриття кордонів

Міністр закордонних справ ФРН Гайко Маас піддав критиці рішення президента США Дональда Трампа закрити в’їзд в країну громадянам країн Шенгенської зони.

Про це він заявив журналістам у четвер, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Чого ми зараз потребуємо, так це більше міжнародного співробітництва", - сказав Маас, дорікнувши Трампу на те, що той заздалегідь не скоординував закриття кордонів для європейців зі своїми союзниками в Європі.

"Зауваження при оголошенні рішення про те, що в Європі трапилися невдачі, також вказує на те, що при його прийнятті, можливо, певну роль зіграли менш фактичні причини", - додав Маас.

Міністр підкреслив, що боротьба з коронавірусом є глобальною проблемою.

Про те, що з надзвичайно складною ситуацією, яка міняється щодня, треба боротися всім світом заявила також канцлер Ангела Меркель. Такий «невідомий виклик» потребує глобальної відповіді. За її словами, заходи з подолання кризи та її наслідків будуть узгоджуватися на європейському рівні.

Глава уряду також закликала «зробити все, щоб проявити згуртованість у свої країні».

Нагадаємо: за останніми даними, в Німеччині лабораторно підтверджено 2700 випадків захворювання.