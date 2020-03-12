Першу смерть внаслідок коронавірусу підтвердили у Норвегії

У Норвегії підтвердили першу смерть внаслідок зараження вірусом COVID-19.

Про це повідомляє Medical Xpress.

"Літній пацієнт помер у Норвегії внаслідок зараження коронавірусом", - повідомили місцеві органи влади у четвер.

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Смерть пацієнта в Осло збільшила до двох кількість смертей спричинених вірусом COVID-19 у скандинавському регіоні. Вчора повідомлялося про смерть від коронавірусу літнього пацієнта у Швеції.

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Нагадаємо: загалом у світі підтверджено 127 863 випадки коронавірусу, смертей - 4 718, видужали - 68 310 осіб.

Фото: АА