Першу смерть внаслідок коронавірусу підтвердили у Норвегії
Укрінформ
У Норвегії підтвердили першу смерть внаслідок зараження вірусом COVID-19.
Про це повідомляє Medical Xpress.
"Літній пацієнт помер у Норвегії внаслідок зараження коронавірусом", - повідомили місцеві органи влади у четвер.
Смерть пацієнта в Осло збільшила до двох кількість смертей спричинених вірусом COVID-19 у скандинавському регіоні. Вчора повідомлялося про смерть від коронавірусу літнього пацієнта у Швеції.
Нагадаємо: загалом у світі підтверджено 127 863 випадки коронавірусу, смертей - 4 718, видужали - 68 310 осіб.
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