Британія підняла винищувачі на перехоплення бомбардувальників РФ

Винищувачі ВПС Великої Британії вдруге за кілька днів піднялися на перехоплення російських бомбардувальників.

Про це повідомляє ВВС.

«Реактивні винищувачі ВПС Великої Британії намагалися перехопити російські літаки на захід від Шетландських островів», - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, британські винищувачі Typhoon супроводили у середу два російські дальні протичовнові літаки Ту-142 Bears, використані як стратегічні бомбардувальники та патрульні літаки.

«Ці російські бомбардувальники не відповідають міжнародним правилам повітряного руху, становлять небезпеку для авіалайнерів і не бажані в нашому повітряному просторі», – заявив командувач повітряних сил Королівського військово-морського флоту, головний маршал авіації Майк Вігстон.

Він додав, що Typhoon «гарантували, що ці російські літаки не становлять небезпеки».

Водночас зазначається, що повітряний простір Британії російські літаки не порушили.

Як повідомляв Укрінформ, ВПС Великої Британії та Нідерландів підняли у повітря свої винищувачі після виявлення російського бомбардувальника Ту-95 на захід від Норвегії.

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