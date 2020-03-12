Першу смерть від коронавірусу підтвердили у Греції
Про це повідомляє Ekathimerini.
«Грецьке міністерство охорони здоров’я 12 березня підтвердило перший випадок смерті від коронавірусу Covid-19», - йдеться в повідомленні.
Жертвою став 66-річний пацієнт університетської лікарні Патри на заході Греції. Він заразився вірусом під час релігійної екскурсії автобусом до Ізраїлю та Єгипту минулого місяця.
Кілька його попутників також інфікувалися і зараз перебувають у лікарні або вдома у самоізоляції.
Пацієнта інтубували 6 березня, його стан став критичним вранці 10 березня, а 12 березня він помер.
Станом на вечір 11 березня у Греції зафіксовано 89 випадків заражень.
Станом на ранок 12 березня, за даними Дослідницького центру системних наук та інженерії Університету Джонса Хопкінса, у світі загалом інфіковано цим вірусом 126 258 людей, померли від нього 4638 осіб, а число тих, хто одужав, складає 68286.
Фото: Ekathimerini