Туреччина рекомендує бізнесу перенести початок туристичного сезону

Туреччина рекомендує бізнесу перенести початок туристичного сезону

Укрінформ
Влада Туреччини вживають необхідних заходів щодо запобігання поширення коронавірусу Covid-19.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Анадолу".

У рамках профілактичних заходів Міністерство культури та туризму Туреччини рекомендувало туроператорам і готелям перенести початок туристичного сезону з кінця березня на кінець квітня.

Туроператорів закликали відкласти організацію туристичних поїздок до Туреччини на період після 15 квітня.

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"Ризик є серйозним, враховуючи ситуацію з епідемією в Європі", - зазначив міністр охорони здоров'я Туреччини Фахреттін Коджа.

При цьому він пояснив, що один або кілька випадків інфікування не означають, що країна стикається з епідемією.

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Глава відомства також рекомендував громадянам дотримуватися елементарних профілактичні заходи, щоб звести до мінімуму ймовірність поширення вірусу.

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