Туреччина рекомендує бізнесу перенести початок туристичного сезону
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Анадолу".
У рамках профілактичних заходів Міністерство культури та туризму Туреччини рекомендувало туроператорам і готелям перенести початок туристичного сезону з кінця березня на кінець квітня.
Туроператорів закликали відкласти організацію туристичних поїздок до Туреччини на період після 15 квітня.
"Ризик є серйозним, враховуючи ситуацію з епідемією в Європі", - зазначив міністр охорони здоров'я Туреччини Фахреттін Коджа.
При цьому він пояснив, що один або кілька випадків інфікування не означають, що країна стикається з епідемією.
Глава відомства також рекомендував громадянам дотримуватися елементарних профілактичні заходи, щоб звести до мінімуму ймовірність поширення вірусу.