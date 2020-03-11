У Чехії вже понад 90 осіб інфіковані коронавірусом

У Чехії нарахували вже 91 випадок інфікування коронавірусом нового типу.

Такі дані надало Міністерство охорони здоров’я республіки, повідомляє Укрінформ.

"Коронавірусом нового типу в Чеській Республіці заражена станом на 11 березня 91 людина", - повідомили в Міністерстві.

З вівторка кількість заражених зросла на 28.

Більшість з інфікованих перебувають на домашньому карантині, ліжка в лікарнях зарезервовані для серйозних випадків. У Чехії нараховує загалом близько 3500 лікарень.

За словами міністра охорони здоров'я Адама Войцеха, ключовими стануть наступні два тижні. Вони мають показати, наскільки ефективними були заходи, які вжив цього тижня уряд, як, зокрема, закриття шкіл та заборона масових заходів.

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Нагадаємо: через коронавірус ввечері середи голова Палати депутатів Радек Вондрачек достроково закрив засідання. Наступне чергове засідання парламенту заплановане на середину квітня.

Фото: АА