Lufthansa скасувала вже 23 тисячі рейсів

Німецький авіаперевізник, Lufthansa, до кінця квітня скасувала вже 23 тисячі рейсів.

Про це компанія повідомила на своєму сайті 11 березня.

"Всього скасовано 23 000 близько-, середньо та довгомагістральних рейсів", - йдеться у повідомленні.

Скорочений графік польотів передбачається на період до 24 квітня.

При цьому зазначається, що в найближчі кілька тижнів очікуються подальші скасування. Коригування розкладу рейсів на період з 25 квітня буде здійснено пізніше.

Скасування рейсів буде послідовно впроваджено в системах бронювання, постраждалі пасажири будуть проінформовані про зміни та варіанти польотів, обіцяє перевізник.

Коригування в основному стосується Європи, Азії та Близького Сходу.

Пасажирам Lufthansa, які запланували поїздку на найближчі тижні, радять дізнатися про поточний стан відповідного рейсу на сайті lufthansa.com перед тим, як розпочати її. Гості, які надали свої контактні дані компанії, будуть проінформовані, якщо їх рейс буде скасований.

Читайте також: Британська авіакомпанія збанкрутувала через коронавірус

До групи компаній Lufthansa входять пасажирські авіакомпанії Eurowings, Germanwings, SWISS, Edelweiss Air, Austrian Airlines, Brussels Airlines.

Фото: Shutterstock