У Болгарії підтвердили першу смерть від коронавірусу

У міністерстві охорони здоров’я Болгарії офіційно заявили про першу в країні смерть від коронавірусу.

Про це повідомляє БГНЕС.

«66-річна жінка, яку у вівторок було госпіталізовано в особливо важкому стані з позитивним тестом на Covid-19, сьогодні (в середу – ред.) померла о 15:42», - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що у пацієнтки були хронічні проблеми з серцем і перенесена операція на серці. Жінка потрапила в лікарню з важкою двосторонньою пневмонією.

У тій же лікарні в критичному стані перебуває 74-річний чоловік. Його госпіталізували разом з дружиною. До цих пір невідомо, як вони заразилися, тому що за кордон вони не виїжджали.

В цілому кількість хворих на коронавірус в Болгарії тепер становить 5 осіб.

Як повідомлялося, станом на середу, 11 березня, всього у світі підтверджено понад 121 500 випадків зараження коронавірусом.

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