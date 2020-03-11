Норвегія достроково згорнула навчання НАТО через коронавірус

Норвегія вирішила достроково завершити навчання НАТО Cold Response — 2020 через епідемію коронавірусу.

Рішення було прийняте у тісній співпраці з норвезькими органами охорони здоров'я, повідомляється на сайті Збройних сил Норвегії.

«Завершуючи навчання зараз, ми уникнемо непотрібного навантаження на систему охорони здоров'я, зокрема, через хвороби серед солдатів, нещасні випадки або тестування персоналу на коронавірус», - заявив начальник Об'єднаного штабу Норвегії генерал-лейтенант Руне Якобсен.

Як зазначається, у міжнародних навчаннях мали взяти участь 14 тисяч військовослужбовців з дев'яти країн.

Навчання Cold Response вважаються найбільшими військовими маневрами в Норвегії і мали завершитися 18 березня.

Згідно з даними карти глобального поширення коронавірусу, створеної Дослідницьким центром системних наук та інженерії Університету Джонса Хопкінса, на цей час у Норвегії кількість заражених сягнула 440.

Загалом у світі підтверджено 121 250 випадків коронавірусу, смертей — 4369, одужали 66 234 особи.