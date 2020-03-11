Коронавірус у Бельгії: за добу - 47 нових випадків

За минулі 24 години кількість інфікованих коронавірусом у Бельгії збільшилася на 47 осіб.

Загалом у країні 314 випадків Covid-19. Серед них станом на сьогодні одна особа повністю одужала, одна літня жінка у віці 90 років померла у лікарні.

Як йдеться у публікації бельгійського видання VRT, про це у середу під час пресконференції повідомив регіональний міністр Брюсселя з питань охорони здоров’я Алан Марон (Alain Maron).

"За останні 24 години були підтверджені ще 47 випадків інфікування на Covid-19… Ми зараз лише на початку епідемії, хоча можемо понизити або відтермінувати пік хвороби. Це потребуватиме співпраці від кожного. Ті, хто не входять до групи ризику, поділяють відповідальність з рештою населення», - заявив представник відомства.

За його словами, літня жінка, що померла у лікарні в Брюсселі, поступила у понеділок із захворюванням легень, і відразу була поміщена на карантин. Окрім інфекції коронавірусу, вона мала численні інші проблеми із здоров’ям, що у комплексі призвело до фатального результату, незважаючи на всі зусилля медичного персоналу, який намагався врятувати пацієнтку.

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Представник Наукового комітету з питань коронавірусу Стівен Ван Гухт (Steven Van Gucht), який взяв участь у пресконференції, припустив, що це не останній фатальний випадок під час сплеску Covid-19, оскільки стан ще кількох пацієнтів викликає серйозні занепокоєння.

Згідно з останніми даними карти глобального поширення коронавірусу, створеної Дослідницьким центром системних наук та інженерії Університету Джонса Гопкінса, на цей час у світі зафіксовано понад 121 тисячу випадків зараження вірусом, 66 216 осіб одужали, 4 368 людей померло.

В Україні зареєстрований 1 випадок зараження коронавірусом - у Чернівцях.

Фото: AA