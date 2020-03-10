Суд відкрив для Конгресу США доступ до "російського" розслідування

Апеляційний суд округу Колумбія виніс у вівторок рішення, згідно з яким Палата представників США, яка контролюється демократами, може отримати доступ до засекречених матеріалів "російського" розслідування Роберта Мюллера.

Водночас, адміністрація Трампа може подавати апеляцію у вищі інстанції, повідомляє центральний американський телеканал CNN.

"Палата представників виграла справу щодо отримання доступу до засекречених матеріалів журі присяжних, зібраних під час розслідування спецпрокурора Роберта Мюллера, а також до заретушованих цитат у доповіді Мюллера", - зауважується в повідомленні.

При цьому уточнюється, що суддя окружного суду, який очолив колегію, "жорстоко розкритикував аргументи Міністерства юстиції щодо збереження під грифом секретності матеріалів Мюллера.

Тим часом, повідомляється, що Міністерство юстиції може звернутися до Верховного Суду, або повторно до апеляційного суду в Вашингтоні.

Як повідомляв Укрінформ, команда спецпрокурора Роберта Мюллера впродовж майже двох років вела розслідування щодо втручання Росії у президентські вибори в США. За підсумками роботи була оприлюднена доповідь на майже пів тисячі сторінок, яка, однак, містила заретушовані слова, абзаци й навіть цілі сторінки. Після цього демократи в Конгресі США виступили з вимогою розсекретити для законодавців закриті тексти в доповіді спецпрокурора Мюллера, а також інші супутні документи.