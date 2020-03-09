В Афганістані одразу два кандидати оголосили себе президентами

У столиці Афганістану Кабулі пройшли відразу дві церемонії інавгурації президента.

Про це повідомляє Радіо Свобода.

"У президентському палаці присягу склав чинний глава держави Ашраф Гані. У сусідньому палаці одночасно відбувалася інавгурація прем’єр-міністра Абдулли Абдулли, який оголосив про свою перемогу на президентських виборах", - йдеться у повідомленні.

Президентські вибори в Афганістані відбулися 28 вересня минулого року, проте результати оголосили через п’ять місяців – 18 лютого 2020-го.

Згідно із заявою глави Виборчої комісії Хави Алам Нурістані, Ашраф Гані переміг на виборах, здобувши 50,64 відсотка голосів виборців. Його перемога була визнана світовою спільнотою.

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Друге місце з 39,52 відсотка голосів, за офіційними даними, посів глава уряду Абдулла Абдулла. Однак він відмовився визнати результати виборів і планує сформувати свій уряд.

Формування двох паралельних урядів в Афганістані проходить на тлі запланованих переговорів Кабула з радикальним рухом «Талібан». Представники руху 29 лютого підписали угоду про перемир’я з США. Документ передбачає виведення військовослужбовців міжнародної коаліції з країни. Таліби зобов'язалися не вкривати на підконтрольних територіях терористів і провести переговори про врегулювання ситуації з урядом Афганістану.