Кількість заражених коронавірусом у Бельгії зросла до 239

За повідомленням федерального міністерства з охорони здоров’я Бельгії, протягом минулої доби в країні було зареєстровано 39 нових підтверджених випадків захворювання на коронавірус Covid-19, загальна кількість хворих у Королівстві в понеділок сягнула 239.

Відповідне повідомлення поширене у бельгійському виданні «The Brussels Times».

«8 березня у мережі дослідницьких лабораторій були досліджені 334 представлені зразки, 39 з яких дали позитивний результат тесту щодо інфікування вірусом. 22 нових випадки виявлено у Фландрії, 10 - у Валлонії та ще 7 – в Брюсселі, що збільшило кількість інфікованих у Бельгії до 239», - йдеться у повідомленні.

Представники влади зазначають, що поширення хвороби в країні вдається утримувати на відносно низькому рівні. Більшість інфікованих повернулися з уражених коронавірусом регіонів Італії після відпусток.

Як повідомляв Укрінформ, станом на ранок 9 березня у світі зареєстровано 110 041 випадок зараження Covid-19, 3825 людей померло, 62 053 особи одужали.