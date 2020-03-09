У штаб-квартирі НАТО підтвердили коронавірус у працівника, який приїхав з Італії

Один з працівників брюссельської штаб-квартири НАТО виявився інфікованим коронавірусом Covid-19.

Відповідна заява оприлюднена на сайті Північноатлантичного альянсу.

«Ми можемо підтвердити, що в одного з працівників штаб-квартири НАТО у Брюсселі виявився позитивним тест на Covid-19. Цей працівник повернувся з відпустки, яку провів на півночі Італії, він став погано почуватися наприкінці минулого тижня і здав тест після симптомів, схожих на грип. Зараз цей працівник перебуває вдома у самоізоляції», - йдеться у заяві.

Зазначається, що колеги хворого були негайно поінформовані про результати його тесту і працюють дистанційно.

У НАТО наголосили, що ця інформація доведена до усього персоналу штаб-квартири. Альянс продовжує моніторинг ситуації та вживає необхідних запобіжних заходів для запобігання поширенню хвороби. Відповідно до рекомендацій ВООЗ, такі заходи включають тимчасове припинення певних службових поїдок, працівники заохочуються до роботи з дому, тимчасово призупинені візити організованих груп відвідувачів до штаб-квартири НАТО.

Як повідомляв Укрінформ, станом на ранок 9 березня у світі зареєстровано 110 041 випадок зараження Covid-19, 3825 людей померло, 62 053 особи одужали.