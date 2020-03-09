Коронавірус у США: інфікованих уже понад пів тисячі
Про це повідомляє CNN.
"За даними органів системи охорони здоров'я, у США зареєстровано 512 випадків зараження новим коронавірусом", - зазначається в повідомленні.
При цьому уточнюється, що ця цифра включає трьох громадян США, яких вивезли з Уханя, та 46 американців, евакуйованих з круїзного лайнера Diamond Princess. На борту іншого судна - Grand Princess - перебуває ще 21 хворий.
Загалом органи охорони здоров'я США виявили у країні 442 випадки в 33 штатах та столичному окрузі Колумбія (місто Вашингтон).
Кілька днів тому повідомлялося про 126 заражених коронавірусом американців.
Принаймні у восьми американських штатах оголошена надзвичайна ситуація у зв'язку з поширенням хвороби. У трьох із них влада підтвердила щонайменше 21 летальний випадок: 18 у Вашингтоні, два у Флориді й один у Каліфорнії.
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