Коронавірус у США: інфікованих уже понад пів тисячі

Коронавірус COVID-19 виявлено більш ніж у 500 мешканців Сполучених Штатів, 21 особа внаслідок зараження померла.

Про це повідомляє CNN.

"За даними органів системи охорони здоров'я, у США зареєстровано 512 випадків зараження новим коронавірусом", - зазначається в повідомленні.

При цьому уточнюється, що ця цифра включає трьох громадян США, яких вивезли з Уханя, та 46 американців, евакуйованих з круїзного лайнера Diamond Princess. На борту іншого судна - Grand Princess - перебуває ще 21 хворий.

Загалом органи охорони здоров'я США виявили у країні 442 випадки в 33 штатах та столичному окрузі Колумбія (місто Вашингтон).

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Кілька днів тому повідомлялося про 126 заражених коронавірусом американців.

Принаймні у восьми американських штатах оголошена надзвичайна ситуація у зв'язку з поширенням хвороби. У трьох із них влада підтвердила щонайменше 21 летальний випадок: 18 у Вашингтоні, два у Флориді й один у Каліфорнії.

Фото: AA