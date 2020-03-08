У Болгарії виявили чотири випадки коронавірусу

У Болгарії підтвердили чотири випадки зараження коронавірусом.

Про це повідомляє BTA.

"У чотирьох людей у Болгарії підтвердили зараження коронавірусом, заявив директор Національного центру інфекційних та паразитарних захворювань, професор Тодор Кантарджиєв, під час екстреної пресконференції у неділю", - йдеться у повідомленні.

Двоє пацієнтів - 27-ми та 61-річний чоловіки знаходяться у місті Плевен, на півночі Болгарії. Також було підтверджено діагноз у жінки 75 років з Габрово та медпрацівниці лікарні, куди шпиталізували хвору.

Як повідомлялося, унаслідок захворювання коронавірусом у світі померли 3 594 особи. Водночас одужали 59 965 інфікованих. Загальна кількість заражених у всіх країнах зросла до 106 тисяч 165 осіб.

Спалах нового коронавірусу (2019 nCoV) був зафіксований наприкінці грудня 2019 року у китайському місті Ухань. Всесвітня організація охорони здоров'я визнала його надзвичайною ситуацією міжнародного масштабу, охарактеризувавши як епідемію з численними осередками.

За межами КНР випадки зараження були виявлені у 58 країнах. В Україні наразі підтверджено один випадок коронавірусу.

Фото: АА