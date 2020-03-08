У Китаї під завалами готелю залишаються 28 осіб

Шістьох людей знайшли мертвими, 28 все ще лишаються під завалами зруйнованого готелю у китайському місті Цюаньчжоу, У готелі розмістили на карантин людей, які контактували з інфікованими коронавірусом.

Про це інформує BBC.

"Щонайменше шестеро людей загинули, 28 залишаються зниклими безвісти унаслідок руйнування в суботу будівлі готелю, який використовувався як карантинний заклад для потенційно інфікованих коронавірусом у китайському місті Цюаньчжоу", - йдеться у повідомленні.

Як повідомляється, 58 осіб з 71 людини в будівлі перебували на карантині через спалах коронавірусу. Інцидент стався близько 19:30 за місцевим часом.

Рятувальники досі обшукують уламки будівлі п'ятиповерхового готелю у провінції Фуцзянь на півдні країни.

З понад 70 людей, які потрапили до пастки після обвалу споруди, кілька десятків осіб вже врятовані, повідомили місцеві рятувальні служби. Незрозуміло, що саме спричинило обвал будівлі.

Фото: АР