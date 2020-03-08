В Аргентині зафіксували першу смерть від коронавірусу

В Аргентині офіційно повідомили про першу смерть унаслідок коронавірусу.

Про це повідомляє агенція ANSA.

"Міністерство охорони здоров’я Аргентини повідомило, що людина, яку шпиталізували після зараження коронавірусом кілька днів тому до лікарні у Буенос-Айресі, померла вчора", - йдеться у повідомленні.

Це перша смерть в Аргентині та перша в країнах Латинської Америки унаслідок спалаху епідемії коронавірусу.

Загиблим виявився 64-річний чоловік - Гільєрмо Абель Гомес, який повернувся 25 лютого з поїздки до Франції й три дні потому відчув типові симптоми вірусу Covid-19.

Як повідомлялося, спалах нового коронавірусу (2019 nCoV) був зафіксований наприкінці грудня 2019 року у китайському місті Ухань. Всесвітня організація охорони здоров'я визнала його надзвичайною ситуацією міжнародного масштабу, охарактеризувавши як епідемію з численними осередками.

За межами КНР випадки зараження були виявлені в 58 країнах.

В Україні наразі підтверджено один випадок коронавірусу.

Фото: ANSA/EPA